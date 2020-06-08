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    • Yaşam
    • 08.06.2020 Gazete
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    'ın kızı : "İlla annemin ölmesi mi gerekiyor"

    Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülmek istenen 'ın kızı , "Bu kişi annemi öldürmek istedi. Sesimizi duyurmaya çalışıyorum. Annemin ölmesi mi bekleniyor" dedi.



    Kocası tarafından öldüresiyle dövülen genç kadın, yaşadığı dehşeti anlattı. Olay dün İstanbul Kartal'da yaşandı. Derya Elbasan (40), boşanmak istediği eşi Erol Elbasan tarafından tenha bir noktaya çekildi. Cani koca, silahla ateş etmek istedi. Fakat silah tutukluk yaptı, kadını feci şekilde dövdü. Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

    Derya Elbasan, "Bana, 'Ya ölürsün ya beni affedersin' şeklinde bir kamyonun arkasına sıkıştırdı. Yumruk attı, cebindeki silahı çıkarttı. Kabzasıyla suratıma vurdu. Kendisi cinayet sabıkalı. Ondan davacıyım iki dünyada da" dedi.



    ÖLMESİ Mİ BEKLENİYOR
    Derya Elbasan'ın kızı Hira İlayda Elbasan, "Bu kişi annemi öldürmek istedi. Sesimizi duyurmaya çalışıyorum. Annemin ölmesi mi bekleniyor" dedi.



    Erol Elbasan

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