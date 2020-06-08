



Kocası tarafından öldüresiyle dövülen genç kadın, yaşadığı dehşeti anlattı. Olay dün İstanbul Kartal'da yaşandı. Derya Elbasan (40), boşanmak istediği eşi Erol Elbasan tarafından tenha bir noktaya çekildi. Cani koca, silahla ateş etmek istedi. Fakat silah tutukluk yaptı, kadını feci şekilde dövdü. Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.



Derya Elbasan, "Bana, 'Ya ölürsün ya beni affedersin' şeklinde bir kamyonun arkasına sıkıştırdı. Yumruk attı, cebindeki silahı çıkarttı. Kabzasıyla suratıma vurdu. Kendisi cinayet sabıkalı. Ondan davacıyım iki dünyada da" dedi.