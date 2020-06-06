Otomobiliyle drift atıp ‘dur’ ihtarına uymadı: 19 bin 280 lira para cezası uygulandı

Trafik kurallarını hiçe sayan şehir magandası para cezasına çarptırıldı. Olay dün Karaman'da yaşandı. Trafik polisleri, otomobille drift atıldığını görüp, sürücü K.B.'ye 'dur' ihtarında bulundu. K.B., ihtara uymayıp kaçmaya başladı.
Aracın yolu, sanayi sitesinde önünde kesildi. Sürücü gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'alkollü araç kullanmak', 'drift atmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'dur ihtarına uymamak', 'araç camlarında film bulundurmak' suçlarından 19 bin 280 lira para cezası verildi.
Aracın yolu, sanayi sitesinde önünde kesildi. Sürücü gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'alkollü araç kullanmak', 'drift atmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'dur ihtarına uymamak', 'araç camlarında film bulundurmak' suçlarından 19 bin 280 lira para cezası verildi.