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    • Yaşam
    • 06.06.2020 Gazete
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    Otomobiliyle drift atıp ‘dur’ ihtarına uymadı: 19 bin 280 lira para cezası uygulandı

    ’da trafik canavarı, otomobiliyle drift atıp ‘dur’ ihtarına uymadı. Şüpheli hakkında 'alkollü ', 'drift atmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'dur ihtarına uymamak', 'araç camlarında film bulundurmak' suçlarından 19 bin 280 lira para cezası verildi.

    Driftrip git!
    Trafik kurallarını hiçe sayan şehir magandası para cezasına çarptırıldı. Olay dün 'da yaşandı. Trafik polisleri, otomobille drift atıldığını görüp, sürücü K.B.'ye 'dur' ihtarında bulundu. K.B., ihtara uymayıp kaçmaya başladı.



    Aracın yolu, sanayi sitesinde önünde kesildi. Sürücü gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'alkollü ', 'drift atmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'dur ihtarına uymamak', 'araç camlarında film bulundurmak' suçlarından 19 bin 280 lira para cezası verildi.
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