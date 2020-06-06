Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’da 4’üncü kattan düşen ağır yaralandı

    ’da 4’üncü kattan düşen , elektrik tellerine takıldı, ağır yaralandı. Komşu Turan Karakullukçu, "Gelen sesler üzerine dışarıya çıktık, baktık ki kız yerde yatıyor. Durumu iyidir inşallah kendisine ulaşamadık" dedi. Olayla ilgisi soruşturma başlatıldı.

    Sevilah
    Çatıdan düşen genç kız ağır yaralandı. Olay dün 'da yaşandı. (22), dengesini kaybedince 4 katlı binanın çatı katından düştü. Düşerken elektrik tellerine takılıp beton zemine düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Komşu Turan Karakullukçu, "Gelen sesler üzerine dışarıya çıktık, baktık ki kız yerde yatıyor. Durumu iyidir inşallah kendisine ulaşamadık" dedi. Olayla ilgisi soruşturma başlatıldı.
    Haberler Yaşam Manisa’da 4’üncü kattan düşen Sevilay Sarıkaya ağır yaralandı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri