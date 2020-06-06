Çatıdan düşen genç kız ağır yaralandı. Olay dün Manisa'da yaşandı. Sevilay Sarıkaya (22), dengesini kaybedince 4 katlı binanın çatı katından düştü. Düşerken elektrik tellerine takılıp beton zemine düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Komşu Turan Karakullukçu, "Gelen sesler üzerine dışarıya çıktık, baktık ki kız yerde yatıyor. Durumu iyidir inşallah kendisine ulaşamadık" dedi. Olayla ilgisi soruşturma başlatıldı.