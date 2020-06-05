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    • Yaşam
    • 05.06.2020 10:15
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    • 05.06.2020 10:40
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    askeri 'nde devriye atan polisi botuna açtı!

    Savaştan kaçan mazlum mültecileri sınırında joplayan, değerli eşyalarını soyan ve işkencelerde bulunan Yunan, bu sefer haddini çok aştı. Valiliği, " tarafından 10-12 kişilik bir grup tarafından botumuza yönelik açılmış, görevli personelimizin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında atışı son bulmuştur" açıklamasında bulundu.

    Yunanistan PÖH'e kurşun sıktı!

    Yunanistan düşmanlıkta vitesi arttırdı. Şimdi de polisimize kurşun sıktı.

    AĞAÇ KÖKLERİNE TAKILI GÖÇMEN CESEDİ BULUNDU

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Meriç ilçesindeki Rahmanca köyü mülki sınırlarındaki Başyurt Hudut Karakolu yakınlarında Meriç Nehri'nde devriye görevi yapan özel harekat polisinin Türkiye sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmene ait olduğu belirlenen ceset tespit ettiği belirtildi.

    PÖH'E TACİZ ATEŞİ!

    polisinin cesedi fotoğrafladığı sırada botlarına Yunanistan tarafından taciz ateşi açıldığı ifade edilen açıklamada, "Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekat botumuza yönelik taciz ateşi açılmış, görevli personelimizin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son bulmuştur." ifadesi kullanıldı.

    Haberler Yaşam Yunanistan askeri Meriç Nehri'nde devriye atan özel harekat polisi botuna taciz ateşi açtı!
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