İzmir'de Efecan Uygutalp, kansere yakalandı. Kök hücre nakli tutmadı.
Uygun donör bulunması için kan kampanyası başlatıldı. Ailesi herkesi desteğe çağırdı.
DR. İNTİHAR
Bursa'da pratisyen hekim Mehmet Şen, babasının mezarı başında hayatına son verdi. Doktorun 2 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.
SARIMSAK 100 LİRA
Bursa'da sarımsağın kilosu 100 TL'yi buldu. Görenler şok oldu.
Pazarcı esnafı "Rağbet var. Gramla satıyoruz" diye konuştu.
BENZERSİZ CİNAYET İSTANBUL'DA
Denizcan A. ve Taha B., Murat Kaya'yı tartıştıkları güvenlikçiye benzetip ateş etti. Yanlışlıkla vurulan genç öldü.
KÖR DÜĞÜN!
Bursa'da Yunus Emre Akar, nişanlısı Songül Yalçın'ı katletti. "Banyoda düştü" dedi.
ASABİ!
Ankara'da Erhan K. kardeşi Meryem'in iş yerini bastı. Pompalı ile kurşun yağdırdı. Yakalandı.
Uygun donör bulunması için kan kampanyası başlatıldı. Ailesi herkesi desteğe çağırdı.
DR. İNTİHAR
Bursa'da pratisyen hekim Mehmet Şen, babasının mezarı başında hayatına son verdi. Doktorun 2 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.
SARIMSAK 100 LİRA
Bursa'da sarımsağın kilosu 100 TL'yi buldu. Görenler şok oldu.
Pazarcı esnafı "Rağbet var. Gramla satıyoruz" diye konuştu.
BENZERSİZ CİNAYET İSTANBUL'DA
Denizcan A. ve Taha B., Murat Kaya'yı tartıştıkları güvenlikçiye benzetip ateş etti. Yanlışlıkla vurulan genç öldü.
KÖR DÜĞÜN!
Bursa'da Yunus Emre Akar, nişanlısı Songül Yalçın'ı katletti. "Banyoda düştü" dedi.
ASABİ!
Ankara'da Erhan K. kardeşi Meryem'in iş yerini bastı. Pompalı ile kurşun yağdırdı. Yakalandı.