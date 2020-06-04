İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde geçen hafta 'İnsanlık ölmemiş' dedirten bir olay gerçekleşti. M.K. adlı kişi, 48 yaşındaki Tarık Mum'un taksisine bindi. Gideceği adresi söyledi. Ancak varış noktasına gelince içinde 60 bin TL olan poşetini koltukta unutup taksiden indi. Mum, kısa sürede fark ettiği poşeti M.K'ye teslim etti. M.K. ise parasını aldıktan sonra Mum'a kendisini Altındağ'a götürmesini söyledi.

'BU ŞEKİLDE YETİŞTİM'

Gideceği adreste taksiden inerken de 50 TL'nin üzeri olan 31 TL'yi taksiciye bahşiş verdi. Örnek bir davranışa imza atan Mum, şunları söyledi: Parayı almak aklımın ucundan bile geçmedi. Değil 60 bin TL 60 milyon da olsa parayı yine gider sahibine teslim ederdim. Çünkü ailem beni bu şekilde yetiştirdi. Parayı teslim ettiğime dair tutanağı da 18 yaşındaki oğluma gönderdim. Ona, 'Belki malımız mülkümüz yok ancak bizden size kalan miras namuslu ve güvenilir olmak' dedim.