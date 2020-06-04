Öfkeli ağabey dehşet saçtı. Olay geçen perşembe günü Ankara'da yaşandı. Emlakçı dükkanında muhasebeci olarak çalışan Meryem B., ağabeyi Erhan K.'dan şiddet gördüğünü iddia ederek, iş yerindeki arkadaşları ile karakola giderek şikayette bulundu. Ardından kadın sığınma evine yerleştirildi. Erhan K., annesi Döne K. ile birlikte kardeşinin iş yerine gitti. Elinde bulunan pompalı tüfekle dükkana ateş açtı. Daha sonra da uzaklaştı. Bu sırada dükkanda bulunan Sema Özdal, büyük panik yaşadı.





Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olaydan sonra gözaltına alınan Erhan K., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Özdal, "Baktım Erhan ve annesi geldi, kapıyı yumrukladı. Sonra 'Aç kapıyı seni öldürürüm' dedi. Kolunun altında silah vardı, açmadım kapıyı. Ateş ettiğinde cam dağıldı. Kapıyı açıp, beni vuracak sandım, sonra gitmişler" diye konuştu.





