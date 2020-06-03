En şanslı Çinli: Wang Jiayi seferler durunca 3 ay Türkiye'de kaldı

Çin'den Pamukkale'yi görmeye gelen Çinli turist, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçak seferleri durunca yaklaşık 3 aydır Türkiye'nin değişik yerlerinde kaldı. Pamukkale'yi çok sevdi. "Burada prenses gibiyim" dedi.
FOLYODA BEBEK
Afyonkarahisar'da İ.Y, bebeğini alüminyum folyoya sardı. Tarlaya attı. Minik yavru tedavi altında.
BALİNA SERVETİ
Mersin'de 145 kilo balina kusmuğu ele geçirildi. Parfüm imalatında kullanılan maddenin değeri 11 milyon lira...
İNSANLIK HESABI
Bursalı Sedat Karabay'ın banka hesabına yanlışlıkla 70 bin TL geldi. Sahibini bulup anında iade etti.
FOLYODA BEBEK
Afyonkarahisar'da İ.Y, bebeğini alüminyum folyoya sardı. Tarlaya attı. Minik yavru tedavi altında.
BALİNA SERVETİ
Mersin'de 145 kilo balina kusmuğu ele geçirildi. Parfüm imalatında kullanılan maddenin değeri 11 milyon lira...
İNSANLIK HESABI
Bursalı Sedat Karabay'ın banka hesabına yanlışlıkla 70 bin TL geldi. Sahibini bulup anında iade etti.