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    • Yaşam
    • 03.06.2020 Gazete
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    En şanslı Çinli: Wang Jiayi seferler durunca 3 ay Türkiye'de kaldı

    Çin'den Pamukkale'yi görmeye gelen Çinli turist, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçak seferleri durunca yaklaşık 3 aydır Türkiye'nin değişik yerlerinde kaldı. Pamukkale'yi çok sevdi. "Burada prenses gibiyim" dedi. İşte Takvim Gazetesi’nin 3 Haziran 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz Kovid-19 haberleri…

    En şanslı Çinli
    Çin'den Pamukkale'yi görmeye gelen Çinli turist, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçak seferleri durunca yaklaşık 3 aydır Türkiye'nin değişik yerlerinde kaldı. Pamukkale'yi çok sevdi. "Burada prenses gibiyim" dedi.



    FOLYODA BEBEK
    Afyonkarahisar'da İ.Y, bebeğini alüminyum folyoya sardı. Tarlaya attı. Minik yavru tedavi altında.

    BALİNA SERVETİ
    Mersin'de 145 kilo balina kusmuğu ele geçirildi. Parfüm imalatında kullanılan maddenin değeri 11 milyon lira...

    İNSANLIK HESABI
    Bursalı Sedat Karabay'ın banka hesabına yanlışlıkla 70 bin TL geldi. Sahibini bulup anında iade etti.
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