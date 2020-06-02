Yer: Adana... Ölen evladından kalan motosikleti hırsızlar çaldı! "Bulana da 2 bin lira ödül vereceğim"
Adana'da kuryelik yapan Mustafa Gök, 2 yıl önce trafik kazasında ölen oğlundan kalan parayla aldığı motosiklet çalınınca işinden oldu. 50 yaşındaki adam, "Bulana da 2 bin lira ödül vereceğim" diye konuştu.
Adana'da kuryelik yapan Mustafa Gök, 2 yıl önce trafik kazasında ölen oğlundan kalan parayla aldığı motosiklet çalınınca işinden oldu. 50 yaşındaki adam, "Bulana da 2 bin lira ödülvereceğim" diye konuştu.