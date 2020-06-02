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    • Yaşam
    • 02.06.2020 Gazete
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    Yer: ... Ölen evladından kalan motosikleti hırsızlar çaldı! "Bulana da 2 bin lira ödül vereceğim"

    'da kuryelik yapan , 2 yıl önce ölen oğlundan kalan parayla aldığı motosiklet çalınınca işinden oldu. 50 yaşındaki adam, "Bulana da 2 bin lira ödül vereceğim" diye konuştu.

    Baba çağrı
    Adana'da kuryelik yapan , 2 yıl önce ölen oğlundan kalan parayla aldığı motosiklet çalınınca işinden oldu. 50 yaşındaki adam, "Bulana da 2 bin lira ödül vereceğim" diye konuştu.


    İslam Gök
    Haberler Yaşam Yer: Adana... Ölen evladından kalan motosikleti hırsızlar çaldı! "Bulana da 2 bin lira ödül vereceğim"
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