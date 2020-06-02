



Altı ay boyunca çoban olacak kişilere dolgun bir maaş vereceklerini belirten Gezen, şöyle konuşuyor: Yazın yaylaya çıkıyoruz. Peynir ve süt üretiyoruz. Yaklaşık bin hayvanımız var. Çoban tutuyoruz 10 bin TL veriyoruz gelen yok. O kadar zor bir meslek ki kimse gelmiyor. Gelen bir hafta sonra kaçıyor. Zor bir meslek olduğu için herkes yapamıyor bu işi. Mecbur kalmasaydım bu işi ben de yapmazdım. Ama başka çaremiz yok.