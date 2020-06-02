Çorum'da yaşayan ve 3 sene önce üniversite öğrenimi için Amerika'ya giden Umut Felik (27), 28 Mayıs'ta 4 arkadaşı ile birlikte San Joanquin Nehri'ne gitti. Yüzmek için bottan suya atlayan Felik bir süre sonra gözden kayboldu.
3 gün süren arama çalışmasının ardından genç adamın cansız bedenine ulaşıldı. Oğullarının ölüm haberiyle yıkılan Felik Ailesi, çocuklarının cenazesinin bir an evvel Türkiye'ye gönderilesi için yetkililere seslendi.
Baba Ahmet Felik (51), "Bizim ciğerimiz yanıyor, kimseden detaylı bilgi alamadık. Ne olur bize yardımcı olun, bir an evvel oğlumuzu bize kavuşturun. Kendisini göremedik bari cenazesini bize kavuştursunlar. Kalmasın Ahmet Felik oralarda" dedi.
Acılı anne Sacide Felik (46), "Ben bebeğimi çok özledim ve ona kavuşmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Oralarda bekletmesinler, getirsinler" ifadelerini kullandı.