Sosyal mesafe nedeniyle masadan kaldırılan 'yancı'lar isyan bayrağı açtı

Coronavirüs nedeniyle kapatılan kahvehaneler normalleşme dönemine hazır. Ancak oyun tutkunlarının yanında bulunanlar isyanda. Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, "Artık yancılık bitti, masalara 4 kişiden başka kimse oturamayacak. Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun ilgili kurumların bizim de görüşümüzü almalarını istiyoruz. Yaptım oldu mantığının yanlış olacağı düşüncesindeyiz. Biz de açılacağımız tarihi merakla bekliyoruz" dedi.
Sosyal medyada tepki gösteren yancılar, "Biz oyun oynamıyoruz. Arkadaşlarımıza manevi destek veriyoruz. Bu hakkı elimizden aldılar" diye tepki gösterdi. İngiliz medyası da bu durumu haber yaptı.
Yancıyız ama biz de insanız...
Bizi dışlamak büyük hataydı.
Tepkimizi göstereceğiz.
Yancıyız ama gururluyuz.
Sosyal medyada tepki gösteren yancılar, "Biz oyun oynamıyoruz. Arkadaşlarımıza manevi destek veriyoruz. Bu hakkı elimizden aldılar" diye tepki gösterdi. İngiliz medyası da bu durumu haber yaptı.
Yancıyız ama biz de insanız...
Bizi dışlamak büyük hataydı.
Tepkimizi göstereceğiz.
Yancıyız ama gururluyuz.