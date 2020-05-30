Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi'nde yaşayan 21 yaşındaki İlayda Kaim, bir ay önce trafik kazası geçirdi. Ağır yaralanan genç kız haftalardır yoğun bakım ünitesindeydi. Ancak iki gün önce fenalaşarak hayatını kaybetti.
İlayda'nın ölüm haberini alan yakınları, sinir krizleri geçirdi. Genç kız için önceki gün Ballı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde cenaze töreni düzenlendi.
ÖZGÜR ÖZDEMİR
İlayda'nın ölüm haberini alan yakınları, sinir krizleri geçirdi. Genç kız için önceki gün Ballı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde cenaze töreni düzenlendi.
ÖZGÜR ÖZDEMİR