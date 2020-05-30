Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Hoşcakal İlayda! bir aylık yaşam savaşını kaybetti...

    Trabzon'un 'nde yaşayan 21 yaşındaki , bir ay önce geçirdi. Ağır yaralanan haftalardır ünitesindeydi. Ancak iki gün önce fenalaşarak hayatını kaybetti.

    Hoşcakal İlayda
    Trabzon'un 'nde yaşayan 21 yaşındaki , bir ay önce geçirdi. Ağır yaralanan haftalardır ünitesindeydi. Ancak iki gün önce fenalaşarak hayatını kaybetti.



    İlayda'nın ölüm haberini alan yakınları, sinir krizleri geçirdi. Genç kız için önceki gün Ballı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde cenaze töreni düzenlendi.

    ÖZGÜR ÖZDEMİR
    Haberler Yaşam Hoşcakal İlayda! Genç kız bir aylık yaşam savaşını kaybetti...
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri