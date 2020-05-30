Adana'da geçtiğimiz günlerde gelin Fatma Sakar (27) arkadaşı Bülent Ü'yü aradı. Görümcesi Sezen Nisan'ın (39) çok parası ve altını olduğunu anlattı. Bunun üzerine adam arkadaşlarıyla plan yaptı. Evde bulunan kasayı çaldı. Nisan ise polisi aradı. 160 liralık ziynet eşyası ile parasının çalındığını anlattı. Ekipler, gelini ve zanlıları kısa sürede yakalayıp tutukladı.
Fatma Sakar, mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.
'ALLAH'INDAN BUL'
Sakar'ı asla affetmeyeceğini belirten Sezen Nisan, "Soframda, evimde, canımda, ciğerime koymuştum onu. Bunu yaptığına inanamıyorum. Fatma bana bu hainliği, nankörlüğü nasıl yaptın. Seni affetmeyeceğim Allah'ından bul" diyerek dert yandı.
Fatma Sakar, mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.
'ALLAH'INDAN BUL'
Sakar'ı asla affetmeyeceğini belirten Sezen Nisan, "Soframda, evimde, canımda, ciğerime koymuştum onu. Bunu yaptığına inanamıyorum. Fatma bana bu hainliği, nankörlüğü nasıl yaptın. Seni affetmeyeceğim Allah'ından bul" diyerek dert yandı.