En büyük tarama

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    • Yaşam
    • 30.05.2020 Gazete
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    COVID-19 salgın döneminde teşhis aşamasında yaklaşık 700 bin bilgisayarlı tomografi çekildi. Başkanı Prof. Dr. , salgın döneminde çekilen akciğer tetkik adedinin 600-700 bin civarında olduğunu belirterek, "Bu sayede bir bakıma genelinde akciğer taraması yapıldı. Covid-19 salgınında çekilen yüksek sayıda akciğer tomografileri bir anlamda "akciğer taraması" olarak da görülebilir.

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    COVID-19 salgın döneminde teşhis aşamasında yaklaşık 700 bin bilgisayarlı tomografi çekildi. Türk Toraks Radyolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Recep Savaş, salgın döneminde çekilen akciğer tetkik adedinin 600-700 bin civarında olduğunu belirterek, "Bu sayede bir bakıma genelinde akciğer taraması yapıldı. Covid-19 salgınında çekilen yüksek sayıda akciğer tomografileri bir anlamda "akciğer taraması" olarak da görülebilir. Bu sistem sayesinde Covid-19 pnömonisi ya da akciğer kanseri şüphesi ile akciğer tomografisine ihtiyaç duyulan hastalarda radyasyon dozunun neredeyse bir akciğer röntgeni seviyesine kadar indirilebildi. Bu çok önemli" dedi.
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