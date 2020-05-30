En büyük tarama

COVID-19 salgın döneminde teşhis aşamasında yaklaşık 700 bin bilgisayarlı tomografi çekildi. Türk Toraks Radyolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Recep Savaş, salgın döneminde çekilen akciğer BT tetkik adedinin 600-700 bin civarında olduğunu belirterek, "Bu sayede bir bakıma Türkiye genelinde akciğer taraması yapıldı. Covid-19 salgınında çekilen yüksek sayıda akciğer tomografileri bir anlamda "akciğer taraması" olarak da görülebilir. Bu sistem sayesinde Covid-19 pnömonisi ya da akciğer kanseri şüphesi ile akciğer tomografisine ihtiyaç duyulan hastalarda radyasyon dozunun neredeyse bir akciğer röntgeni seviyesine kadar indirilebildi. Bu çok önemli" dedi.