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    • Yaşam
    • 30.05.2020 Gazete
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    Asil bebekin annesi sevincini böyle paylaştı: Kalbim duracaktı

    ’da Asil bebeği 27 gün sonra kucağına alan anne o anları anlattı: Bu his tarif edilemez ama kalbim duracaktı. Kokusunu hissettim, çok ama çok mutluyum.

    Kalbim duracaktı

    Kosova'da yaşayan Diellza ve Agon Bejtullahu çiftinin ilk çocukları Asil bebek 'de gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşmuştu. Tam 27 gün sonra bebeğini kucağına alan Anne Diellza, o anda kalbinin duracağı hissine kapıldığını söyledi. , "Hemen bebeğime kavuşamamak çok zor oldu. Gün geçtikçe iyi olacağına inandım. Yaşadığım mutluluğu anlatamam. Bebeğimi kucağıma aldığımda çektiğim tüm sıkıntıları unuttum. Duygularımı şu an anlatamıyorum. Kalbim duracak gibiydi. Bu hissi anlatırken bile heyecanlanıyorum. Türkiye bizim vatanımız gibi. Bebebğimi bana verdi. Ölene kadar bir Türk gibi hissedeceğim" dedi. Yoğun bakım sürecinin ardından 27 gün sonra annesine kavuşan bebek, etrafa gülücükler saçtı.

    Haberler Yaşam Asil bebekin annesi Diellza Bejtullahu sevincini böyle paylaştı: Kalbim duracaktı
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