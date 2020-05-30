Kosova'da yaşayan Diellza ve Agon Bejtullahu çiftinin ilk çocukları Asil bebek Türkiye'de gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşmuştu. Tam 27 gün sonra bebeğini kucağına alan Anne Diellza, o anda kalbinin duracağı hissine kapıldığını söyledi. Diellza Bejtullahu, "Hemen bebeğime kavuşamamak çok zor oldu. Gün geçtikçe iyi olacağına inandım. Yaşadığım mutluluğu anlatamam. Bebeğimi kucağıma aldığımda çektiğim tüm sıkıntıları unuttum. Duygularımı şu an anlatamıyorum. Kalbim duracak gibiydi. Bu hissi anlatırken bile heyecanlanıyorum. Türkiye bizim vatanımız gibi. Bebebğimi bana verdi. Ölene kadar bir Türk gibi hissedeceğim" dedi. Yoğun bakım sürecinin ardından 27 gün sonra annesine kavuşan bebek, etrafa gülücükler saçtı.