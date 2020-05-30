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    • Yaşam
    • 30.05.2020 Gazete
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    29 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıklandı: Can kaybı 28 oldu

    dün bin 141 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 28 hastanın vefat ettiğini, toplam can kaybının 4 bin 489'a yükseldiğini belirtti. Dün bin 594 iyileşen ile birlikte toplam iyileşen sayısı 125 bin 963 oldu.

    Can kaybı 28 oldu
    Sağlık Bakanlığı dün bin 141 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 28 hastanın vefat ettiğini, toplam can kaybının 4 bin 489'a yükseldiğini belirtti. Dün bin 594 iyileşen ile birlikte toplam iyileşen sayısı 125 bin 963 oldu.




    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


    Haberler Yaşam 29 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıklandı: Can kaybı 28 oldu
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