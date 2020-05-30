29 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıklandı: Can kaybı 28 oldu

Bakanlığı dün bin 141 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 28 hastanın vefat ettiğini, toplam can kaybının 4 bin 489'a yükseldiğini belirtti. Dün bin 594 iyileşen ile birlikte toplam iyileşen sayısı 125 bin 963 oldu.