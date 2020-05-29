önceki gece Derya P. (34) erkek arkadaşı Engin G. (47) ile alkol aldı.Engin G'yi karnından bıçakladı.Tartışma seslerini duyan komşular ise polisi aradı.Derya P, sorgusunda şu ifadeleri kullandı: Engin ile buluşmak için sözleşmiştik. Tartışma sebebimizi hatırlamıyorum. Çok fazla alkol içmiştik. Kendime geldiğimde karakoldaydım.Yaralı adam hastanede tedavi görüyor.