Bursa'da önceki gece Derya P. (34) erkek arkadaşı Engin G. (47) ile alkol aldı. Bir süre sonra ikili tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan kadın, elindeki içki şişesini erkek arkadaşının kafasında kırdı. Sonra da mutfağa gidip çekmeceden bıçak aldı. Engin G'yi karnından bıçakladı.
Tartışma seslerini duyan komşular ise polisi aradı.
'ÇOK FAZLA İÇMİŞTİK'
Derya P, sorgusunda şu ifadeleri kullandı: Engin ile buluşmak için sözleşmiştik. Tartışma sebebimizi hatırlamıyorum. Çok fazla alkol içmiştik. Kendime geldiğimde karakoldaydım.
Yaralı adam hastanede tedavi görüyor.
Tartışma seslerini duyan komşular ise polisi aradı.
'ÇOK FAZLA İÇMİŞTİK'
Derya P, sorgusunda şu ifadeleri kullandı: Engin ile buluşmak için sözleşmiştik. Tartışma sebebimizi hatırlamıyorum. Çok fazla alkol içmiştik. Kendime geldiğimde karakoldaydım.
Yaralı adam hastanede tedavi görüyor.