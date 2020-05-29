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    • Yaşam
    • 29.05.2020 Gazete
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    Yer: ... Gelin görümcesinin 160 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldırdı

    'da akılalmaz bir olay yaşandı.Gelin , görümcesi ’ın 160 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldırdı. Suç ortaklarıyla birlikte tutuklandı

    Soyguna gelin
    Adana'da akılalmaz bir olay yaşandı. 39 yaşındaki , 'da kaporta ustası olan eşinin yolladığı parayı altına çevirerek evdeki kasada biriktirmeye başladı.

    22 Mayıs'ta ise Karataş İlçesi'ne gitmek için yola çıktı. Ancak bir süre sonra komşuları arayıp, "Evine hırsız girmiş kapı kilitleri kırılmış" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine genç kadın 'ya dönüş yaptı. Soluğu evinde aldı. 160 bin lira değerindeki altın ve paranın bulunduğu kasanın çalındığını görünce de polisi aradı. Başına gelenleri anlattı.



    Olayı araştıran dedektifler, Ahmet Aktürk (24), Bülent Ünal (38) ve Ziver Akkurt'u (49) gözaltına aldı. Zanlılardan Ünal, sorgusunda "Arkadaşım Fatma Sakar, görümcesi Sezen'in evinde çelik kasa olduğunu söyledi. Evin yedek anahtarını verdi. Biz de soyduk" ifadelerini kullandı. Bu bilgi üzerine Sakar gözaltına alındı. Dört zanlı da tutuklandı.




    Çalınan altınların bir kısmı sahibine (sağda) teslim edildi.


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