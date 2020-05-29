Adana'da akılalmaz bir olay yaşandı. 39 yaşındaki Sezen Nisan, Suudi Arabistan'da kaporta ustası olan eşinin yolladığı parayı altına çevirerek evdeki kasada biriktirmeye başladı.
22 Mayıs'ta ise Karataş İlçesi'ne gitmek için yola çıktı. Ancak bir süre sonra komşuları arayıp, "Evine hırsız girmiş kapı kilitleri kırılmış" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine genç kadın Adana'ya dönüş yaptı. Soluğu evinde aldı. 160 bin lira değerindeki altın ve paranın bulunduğu kasanın çalındığını görünce de polisi aradı. Başına gelenleri anlattı.
Olayı araştıran dedektifler, Ahmet Aktürk (24), Bülent Ünal (38) ve Ziver Akkurt'u (49) gözaltına aldı. Zanlılardan Ünal, sorgusunda "Arkadaşım Fatma Sakar, görümcesi Sezen'in evinde çelik kasa olduğunu söyledi. Evin yedek anahtarını verdi. Biz de soyduk" ifadelerini kullandı. Bu bilgi üzerine Sakar gözaltına alındı. Dört zanlı da tutuklandı.
Çalınan altınların bir kısmı sahibine (sağda) teslim edildi.
22 Mayıs'ta ise Karataş İlçesi'ne gitmek için yola çıktı. Ancak bir süre sonra komşuları arayıp, "Evine hırsız girmiş kapı kilitleri kırılmış" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine genç kadın Adana'ya dönüş yaptı. Soluğu evinde aldı. 160 bin lira değerindeki altın ve paranın bulunduğu kasanın çalındığını görünce de polisi aradı. Başına gelenleri anlattı.
Olayı araştıran dedektifler, Ahmet Aktürk (24), Bülent Ünal (38) ve Ziver Akkurt'u (49) gözaltına aldı. Zanlılardan Ünal, sorgusunda "Arkadaşım Fatma Sakar, görümcesi Sezen'in evinde çelik kasa olduğunu söyledi. Evin yedek anahtarını verdi. Biz de soyduk" ifadelerini kullandı. Bu bilgi üzerine Sakar gözaltına alındı. Dört zanlı da tutuklandı.
Çalınan altınların bir kısmı sahibine (sağda) teslim edildi.