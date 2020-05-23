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    • Yaşam
    • 23.05.2020 Gazete
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    Online alışveriş sitesi 298 bin liralık ahşap ev şaşırttı! yorum yağdı...

    Trendyol'da satılan ve fiyatı 298 bin lira olarak belirtilen ahşap ev, günün konularından oldu. gözlerine inanamadı. defalarca paylaşılan ahşap ev için yapılan yorumlar güldürdü.

    Kargo bedava!
    Trendyol'da satılan ve fiyatı 298 bin lira olarak belirtilen ahşap ev, günün konularından oldu. gözlerine inanamadı. defalarca paylaşılan ahşap ev için yapılan yorumlar güldürdü.



    YORUMLAR GÜLDÜRDÜ
    Çılgın bir alışveriş yapmak istedik tam aradığımızı bulduk sudan ucuz asla kaçmazdı. Allah razı olsun yapandan kargo da bedava

    Hızlı ve temiz paketleme için teşekkürler oda geçişlerine pıtpıt yerleştirilmiş evimizde otururken pıtpıt da patlatırız canımız sıkılmaz

    Kargo bedava olmasa düşünmezdim belki ama kargonun bedava olması cezbetti hemen 1 tane aldım
    Haberler Yaşam Online alışveriş sitesi 298 bin liralık ahşap ev şaşırttı! Sosyal medyada yorum yağdı...
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