Trendyol'da satılan ve fiyatı 298 bin lira olarak belirtilen ahşap ev, günün konularından oldu. Vatandaşlar gözlerine inanamadı. Sosyal medyada defalarca paylaşılan ahşap ev için yapılan yorumlar güldürdü.
YORUMLAR GÜLDÜRDÜ
Çılgın bir alışveriş yapmak istedik tam aradığımızı bulduk sudan ucuz asla kaçmazdı. Allah razı olsun yapandan kargo da bedava
Hızlı ve temiz paketleme için teşekkürler oda geçişlerine pıtpıt yerleştirilmiş evimizde otururken pıtpıt da patlatırız canımız sıkılmaz
Kargo bedava olmasa düşünmezdim belki ama kargonun bedava olması cezbetti hemen 1 tane aldım
YORUMLAR GÜLDÜRDÜ
Çılgın bir alışveriş yapmak istedik tam aradığımızı bulduk sudan ucuz asla kaçmazdı. Allah razı olsun yapandan kargo da bedava
Hızlı ve temiz paketleme için teşekkürler oda geçişlerine pıtpıt yerleştirilmiş evimizde otururken pıtpıt da patlatırız canımız sıkılmaz
Kargo bedava olmasa düşünmezdim belki ama kargonun bedava olması cezbetti hemen 1 tane aldım