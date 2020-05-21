İstanbul Üsküdar'da bulunan 100 yıllık Amiral Osman Paşa köşkü, 100 milyon liraya satışa çıkarıldı. Boğaz ve koru manzaralı köşkün aylık kira bedelinin ise 70 bin lira olduğu açıklandı. Köşk hakkında bilgi veren gayrimenkul danışmanı Evrim Başaran, "İçerisinde 14 oda, 3 mutfak, 10 banyo ve 12 tuvalet bulunuyor. 2'nci dereceden tarihi eser olan köşk, 2008-2009'da restore edildi" dedi.
BİR KİŞİ YAŞIYOR
Şu anda köşk için Türkler'in daha çok talebi olduğunu belirten Başaran, şöyle devam etti: Köşk büyük olduğu için içinde yaşayan aile çekip, çevirmekte zorlanıyor. Çocukları büyümüş, evlenmiş kendi hayatlarını kurmuş. Baba 5 yıl önce vefat etmiş, anne tek kalıyor. Daha küçük bir eve geçmek istiyor. Böyle evler kalabalık ailelerin yaşamasına daha uygun.
Köşkün bahçesinde yarı olimpik bir yüzme havuzu, kış bahçesi, çardak ve küçük süs havuzu var.