Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Üsküdar'daki köşkü 100 milyon liraya satışa çıkarıldı

    'da Boğaz manzaralı 100 yıllık köşkü, 100 milyon liraya satışa çıkarıldı. İçinde 14 oda, 3 salon, 3 mutfak ve 10 banyo bulunduğu açıklandı.



    İstanbul Üsküdar'da bulunan 100 yıllık Amiral Osman Paşa köşkü, 100 milyon liraya satışa çıkarıldı. Boğaz ve koru manzaralı köşkün aylık kira bedelinin ise 70 bin lira olduğu açıklandı. Köşk hakkında bilgi veren gayrimenkul danışmanı Evrim Başaran, "İçerisinde 14 oda, 3 mutfak, 10 banyo ve 12 tuvalet bulunuyor. 2'nci dereceden tarihi eser olan köşk, 2008-2009'da restore edildi" dedi.



    BİR KİŞİ YAŞIYOR
    Şu anda köşk için Türkler'in daha çok talebi olduğunu belirten Başaran, şöyle devam etti: Köşk büyük olduğu için içinde yaşayan aile çekip, çevirmekte zorlanıyor. Çocukları büyümüş, evlenmiş kendi hayatlarını kurmuş. Baba 5 yıl önce vefat etmiş, anne tek kalıyor. Daha küçük bir eve geçmek istiyor. Böyle evler kalabalık ailelerin yaşamasına daha uygun.



    Köşkün bahçesinde yarı olimpik bir yüzme havuzu, kış bahçesi, çardak ve küçük süs havuzu var.
    Haberler Yaşam Üsküdar'daki Amiral Osman Paşa köşkü 100 milyon liraya satışa çıkarıldı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri