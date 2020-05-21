



BİR KİŞİ YAŞIYOR

Şu anda köşk için Türkler'in daha çok talebi olduğunu belirten Başaran, şöyle devam etti: Köşk büyük olduğu için içinde yaşayan aile çekip, çevirmekte zorlanıyor. Çocukları büyümüş, evlenmiş kendi hayatlarını kurmuş. Baba 5 yıl önce vefat etmiş, anne tek kalıyor. Daha küçük bir eve geçmek istiyor. Böyle evler kalabalık ailelerin yaşamasına daha uygun.