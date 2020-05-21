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    • Yaşam
    • 21.05.2020 Gazete
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    Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Kendisi beni zorladı, isteyerek yapmadım

    Esenyurt'ta bir kadın tartıştığı kocasını sırtından bıçakladıktan sonra kendisini eve kapattı. Gözaltına alınan kadın polis merkezinin çıkışında kocasını istemeden bıçakladığını söyledi. İşte Takvim Gazetesi’nin 21 Mayıs 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Bıçak sırtı
    İstanbul'da Fadime T. eşi Recep ile tartıştı. Arkasından yaklaştı. Bıçağı sapladı. Sonra da kapının önüne attı.



    "Kendisi zorladı. İsteyerek yapmadım" deyince serbest kaldı.


    ÖLÜM ZİL ÇALDI
    Antalya'da Asım Ferhat Köksoy, arkadaşlarıyla alkol aldı. Kendisini öldüreceklerini sandı.
    Yardım için zillere bastı. Kapılar açılmadı. O da çatıya çıktı. Ancak yere çakıldı.

    SPARAGO!
    ST. Regis Otel'deki Spago Istanbul Corona yüzünden paket servise başladı. Fiyatları cep yaktı:
    IZGARA BONFİLE: 145 TL
    PİZZA: 120 TL
    ENGİNAR SALATASI: 125 TL
    HONG KONG LEVREK: 120 TL
    MARUL SALATASI: 70 TL
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