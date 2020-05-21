Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Kendisi beni zorladı, isteyerek yapmadım

İstanbul'da Fadime T. eşi Recep ile tartıştı. Arkasından yaklaştı. Bıçağı sapladı. Sonra da kapının önüne attı.deyince serbest kaldı.Antalya'da Asım Ferhat Köksoy, arkadaşlarıyla alkol aldı. Kendisini öldüreceklerini sandı.Yardım için zillere bastı. Kapılar açılmadı. O da çatıya çıktı. Ancak yere çakıldı.ST. Regis Otel'deki Spago Istanbul Corona yüzünden paket servise başladı. Fiyatları cep yaktı:IZGARA BONFİLE: 145 TLENGİNAR SALATASI: 125 TLMARUL SALATASI: 70 TL