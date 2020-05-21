Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Kendisi beni zorladı, isteyerek yapmadım

İstanbul'da Fadime T. eşi Recep ile tartıştı. Arkasından yaklaştı. Bıçağı sapladı. Sonra da kapının önüne attı.
"Kendisi zorladı. İsteyerek yapmadım" deyince serbest kaldı.
ÖLÜM ZİL ÇALDI
Antalya'da Asım Ferhat Köksoy, arkadaşlarıyla alkol aldı. Kendisini öldüreceklerini sandı.
Yardım için zillere bastı. Kapılar açılmadı. O da çatıya çıktı. Ancak yere çakıldı.
SPARAGO!
ST. Regis Otel'deki Spago Istanbul Corona yüzünden paket servise başladı. Fiyatları cep yaktı:
IZGARA BONFİLE: 145 TL
PİZZA: 120 TL
ENGİNAR SALATASI: 125 TL
HONG KONG LEVREK: 120 TL
MARUL SALATASI: 70 TL
"Kendisi zorladı. İsteyerek yapmadım" deyince serbest kaldı.
ÖLÜM ZİL ÇALDI
Antalya'da Asım Ferhat Köksoy, arkadaşlarıyla alkol aldı. Kendisini öldüreceklerini sandı.
Yardım için zillere bastı. Kapılar açılmadı. O da çatıya çıktı. Ancak yere çakıldı.
SPARAGO!
ST. Regis Otel'deki Spago Istanbul Corona yüzünden paket servise başladı. Fiyatları cep yaktı:
IZGARA BONFİLE: 145 TL
PİZZA: 120 TL
ENGİNAR SALATASI: 125 TL
HONG KONG LEVREK: 120 TL
MARUL SALATASI: 70 TL