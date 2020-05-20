Yalancı katil balina 25 yıl sonra Ege'de ilk kez görüntülendi





Nesli tükenme tehlikesi altında olan yalancı katil balinalar, Kuzey Ege'de ilk, Ege Denizi'nde ise 25 yıl sonra görüntülendi. Balinalarla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Arda M. Tonay, "Yalancı katil balinaların son 30 yıldır tüm Akdeniz'de kaydı 20 taneden daha azdır. Ege Denizi'nde ise son 25 yıldır ve Kuzey Ege'de ilk defa yalancı katil balinalar kayıt altına alındı" dedi.