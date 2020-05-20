Yalancı katil balina 25 yıl sonra Ege'de ilk kez görüntülendi

Coronavirüs, insanlığın doğa üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Milyarlar eve kapanınca, dünya kendi kendini temizledi. Örneğin, Venedik'in kanallarındaki su berraklığıyla dikkat çekti.
Çin ve İtalya'da hava kalitesi yükseldi. İstanbul'da da hava kirliliğinin azaldığı gözlendi. İşte bu temizlik denizde de yüzünü gösterdi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan yalancı katil balinalar, Kuzey Ege'de ilk, Ege Denizi'nde ise 25 yıl sonra görüntülendi. Balinalarla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Arda M. Tonay, "Yalancı katil balinaların son 30 yıldır tüm Akdeniz'de kaydı 20 taneden daha azdır. Ege Denizi'nde ise son 25 yıldır ve Kuzey Ege'de ilk defa yalancı katil balinalar kayıt altına alındı" dedi.