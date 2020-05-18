Yaylalara göç Kovid-19 nedeniyle erken başladı

gelenek haline gelenyaylalara göç, bu yılvirüs nedeniyle erkenbaşladı. Salgındankorunmak isteyenler,şehirlerdenuzaklaşarakdaha sakin veıssız olan yaylalaraçıkıyor. Hayvanlarıylayaylalaragöç edenler,yılın 4 ya da 5ayını buralardageçiriyor. Yaylacılar,hem kış aylarındatüketecekleri süt ürünlerinielde ediyor hemde hayvanlarının tüketeceğiotları biçiyor.Maltepe'de yaşayan bir aile dün 155'i aradı. Altı yaşındaki oğulları Yunus Emre'nin doğum günü olduğunu ve polislerin ziyaret etmesini istediklerini anlattı. Ekipler ise ailenin isteğini kırmadı. Hemen pasta yaptırıp verilen adresin kapısını çaldı. Polisleri karşısından gören minik yavru, mutluluktan havalara uçtu.İnegöl'deki iki katlı ahşap bir evde dün yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan tek katlı ahşap eve de sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. İki evin kullanılamaz hale geldiği açıklandı.Beyşehir'de Bağkur emeklisi Nesibe Yılmaz, maaşının 500 lirasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. 93 yaşındaki kadın, "Türk askerini çok seviyorum. Dualarımda onlar için ağlıyorum. Maaşımın bir kısmını da zaman zaman Mehmetçik Vakfı'na yatırıyorum" dedi.