Yaylalara göç Kovid-19 nedeniyle erken başladı

Karadeniz'de gelenek haline gelen yaylalara göç, bu yıl virüs nedeniyle erken başladı. Salgından korunmak isteyenler, şehirlerden uzaklaşarak daha sakin ve ıssız olan yaylalara çıkıyor. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Yaylacılar, hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor.
İYİ Kİ VARSINIZ!
İstanbul Maltepe'de yaşayan bir aile dün 155'i aradı. Altı yaşındaki oğulları Yunus Emre'nin doğum günü olduğunu ve polislerin ziyaret etmesini istediklerini anlattı. Ekipler ise ailenin isteğini kırmadı. Hemen pasta yaptırıp verilen adresin kapısını çaldı. Polisleri karşısından gören minik yavru, mutluluktan havalara uçtu.
İKİ EV KÜL OLDU
Bursa İnegöl'deki iki katlı ahşap bir evde dün yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan tek katlı ahşap eve de sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. İki evin kullanılamaz hale geldiği açıklandı.
ELLERİNDEN ÖPERİZ
KONYA Beyşehir'de Bağkur emeklisi Nesibe Yılmaz, maaşının 500 lirasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. 93 yaşındaki kadın, "Türk askerini çok seviyorum. Dualarımda onlar için ağlıyorum. Maaşımın bir kısmını da zaman zaman Mehmetçik Vakfı'na yatırıyorum" dedi.
İYİ Kİ VARSINIZ!
İstanbul Maltepe'de yaşayan bir aile dün 155'i aradı. Altı yaşındaki oğulları Yunus Emre'nin doğum günü olduğunu ve polislerin ziyaret etmesini istediklerini anlattı. Ekipler ise ailenin isteğini kırmadı. Hemen pasta yaptırıp verilen adresin kapısını çaldı. Polisleri karşısından gören minik yavru, mutluluktan havalara uçtu.
İKİ EV KÜL OLDU
Bursa İnegöl'deki iki katlı ahşap bir evde dün yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan tek katlı ahşap eve de sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. İki evin kullanılamaz hale geldiği açıklandı.
ELLERİNDEN ÖPERİZ
KONYA Beyşehir'de Bağkur emeklisi Nesibe Yılmaz, maaşının 500 lirasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. 93 yaşındaki kadın, "Türk askerini çok seviyorum. Dualarımda onlar için ağlıyorum. Maaşımın bir kısmını da zaman zaman Mehmetçik Vakfı'na yatırıyorum" dedi.