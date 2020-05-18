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    • Yaşam
    • 18.05.2020 Gazete
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    Üzerinde yanık izleri bulunan genç kadın 6’ncı kattan düşüp hayatını kaybetti

    ’da genç kadın, kendini ateşe verdi. 6’ncı kattan düşerek yaşamını yitirdi... Polis, hayatını kaybeden kadının, intihar ettiği üzerinde duruyor.

    Genç kadın kendini ateşe verdi
    Psikolojik sorunları olan genç kadın, canına kıydı. Olay dün Büyükçekmece'de yaşandı. İddialara göre, 39 yaşındaki Mehtap M.G. eşi ve iki oğlu ile yaşadığı apartmanın 6'ncı katındaki dairesinden kendisini yakarak aşağı attı. Alevler içinde yere çakıldı. Sağlık ekipleri, talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehtap M.G'nin düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kadının yere düştüğü ve yere düştükten sonra da yanmaya devam ettiği görülüyor. Polis, hayatını kaybeden kadının, intihar ettiği üzerinde duruyor.





    Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen kadın feci şekilde can verdi



    Bahçeye düşen kadın yanmaya devam etti.
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