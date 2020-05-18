ABD'deki evlilik programına konuk olan Türk, ülkenin gündemine oturmayı başardı... Filmlere konu olacak aşk hikayesi birkaç yıl önce başladı. Antalya Kepezli Mürsel Mistanoğlu, Facebook'ta bir arıcılık grubunda Nebraskalı Anna Campisi ile tanıştı. Uzun süre mesajlaşan ikili, evlilik kararı aldı. Hızlıca bir seyahat programı hazırlayan Anna, soluğu Antalya'da aldı. Burada nişan yapıldı. ABD'ye dönen Anna, nişanlısıyla evlenebilmek için yazdığı dilekçe ile Mürsel'in K-1 vizesi almasını sağladı. Vizesi onaylanan Mürsel Mistanoğlu, bir hafta sonra soluğu Amerika'da aldı. Ancak çiftin arasında 'iletişim sorunu' vardı. Anna'nın en büyük endişesi ise Türk aşkının, çocuklarıyla anlaşıp anlaşamayacağıydı.
AŞK ENGEL TANIMAZ
Mürsel ise Anna'nın üç çocuğu olduğunu ailesinden sakladı. Kaynanası Charlene ise kızına baskı yaptı. "Sor bakalım, neden ailesine torunlarımdan bahsetmek istemiyormuş?" ifadelerini kullandı. Mürsel ise bu soruyu "Ailem öğrenirse ilişkimizi onaylamayabilir" diye yanıtladı. Dil ve aile problemlerine rağmen, ikili aşklarına sahip çıktı. Nebraska'da yaşayan mutlu çift, birlikte arıcılık yapmaya başladı. Mutlu çiftin katıldığı program, reyting rekorları kırdı.
Genç kadın, kocasına bol bol Türk yemekleri yapıyor.
YAPRAK SARMASI
BAKLAVA
Sosyal medya kullanıcıları çiftle ilgili şu yorumları yaptı:
Mürsel reyisle Anna'nın aşkı beni duygulandırdı.
Mürsel Başkan idolümsün.
Mürsel kadar olamadık.
Hayatımda Anna ve Mürsel'den daha iyi bir ikili görmedim.
Mürsel reyiz bize de taktik ver!
Müthiş bir aşk hikayesi
AŞK ENGEL TANIMAZ
Mürsel ise Anna'nın üç çocuğu olduğunu ailesinden sakladı. Kaynanası Charlene ise kızına baskı yaptı. "Sor bakalım, neden ailesine torunlarımdan bahsetmek istemiyormuş?" ifadelerini kullandı. Mürsel ise bu soruyu "Ailem öğrenirse ilişkimizi onaylamayabilir" diye yanıtladı. Dil ve aile problemlerine rağmen, ikili aşklarına sahip çıktı. Nebraska'da yaşayan mutlu çift, birlikte arıcılık yapmaya başladı. Mutlu çiftin katıldığı program, reyting rekorları kırdı.
Genç kadın, kocasına bol bol Türk yemekleri yapıyor.
YAPRAK SARMASI
BAKLAVA
Sosyal medya kullanıcıları çiftle ilgili şu yorumları yaptı:
Mürsel reyisle Anna'nın aşkı beni duygulandırdı.
Mürsel Başkan idolümsün.
Mürsel kadar olamadık.
Hayatımda Anna ve Mürsel'den daha iyi bir ikili görmedim.
Mürsel reyiz bize de taktik ver!
Müthiş bir aşk hikayesi