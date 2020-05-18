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    • Yaşam
    • 18.05.2020 Gazete
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    'den 'ye uzanan bir aşk öyküsü

    Antalyalı ile Amerikalı Facebook’taki bir arıcılık grubunda tanıştı. Birbirlerine aşık olan ikili, evlilik kararı aldı.

    'Anna'sının gözü
    ABD'deki evlilik programına konuk olan Türk, ülkenin gündemine oturmayı başardı... Filmlere konu olacak aşk hikayesi birkaç yıl önce başladı. Antalya Kepezli , Facebook'ta bir arıcılık grubunda Nebraskalı ile tanıştı. Uzun süre mesajlaşan ikili, evlilik kararı aldı. Hızlıca bir seyahat programı hazırlayan Anna, soluğu Antalya'da aldı. Burada nişan yapıldı. 'ye dönen Anna, nişanlısıyla evlenebilmek için yazdığı dilekçe ile Mürsel'in K-1 si almasını sağladı. Vizesi onaylanan Mürsel Mistanoğlu, bir hafta sonra soluğu Amerika'da aldı. Ancak çiftin arasında 'iletişim sorunu' vardı. Anna'nın en büyük endişesi ise Türk aşkının, çocuklarıyla anlaşıp anlaşamayacağıydı.

    AŞK ENGEL TANIMAZ
    Mürsel ise Anna'nın üç çocuğu olduğunu ailesinden sakladı. Kaynanası Charlene ise kızına baskı yaptı. "Sor bakalım, neden ailesine torunlarımdan bahsetmek istemiyormuş?" ifadelerini kullandı. Mürsel ise bu soruyu "Ailem öğrenirse ilişkimizi onaylamayabilir" diye yanıtladı. Dil ve aile problemlerine rağmen, ikili aşklarına sahip çıktı. Nebraska'da yaşayan mutlu çift, birlikte arıcılık yapmaya başladı. Mutlu çiftin katıldığı program, reyting rekorları kırdı.


    Genç kadın, kocasına bol bol Türk yemekleri yapıyor.






    YAPRAK SARMASI



    BAKLAVA




    Sosyal medya kullanıcıları çiftle ilgili şu yorumları yaptı:
    Mürsel reyisle Anna'nın aşkı beni duygulandırdı.
    Mürsel Başkan idolümsün.
    Mürsel kadar olamadık.
    Hayatımda Anna ve Mürsel'den daha iyi bir ikili görmedim.
    Mürsel reyiz bize de taktik ver!
    Müthiş bir aşk hikayesi

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