Gümüşhane'de geçtiğimiz yıl hepimizin yüreğini sızlatan bir olay gerçekleşti. 12 bin yıllık Dipsiz Göl, defineciler tarafından 'altın' hayaliyle katledildi. Bu üzücü olay hafızalardaki tazeliğini korurken, yeni bir skandal meydana geldi. Bu kez de Rumlar döneminde inşa edilen tarihi Yeşildere Kilisesi, kaçak defineciler tarafından talan edildi. Vicdansızlar, tarihi yapının içinde ve dışında çukurlar kazdı, duvarları oyarak, freskleri tahrip etti. Yeşildere Köyü Muhtarı Erhan Yalçınkaya, tarihi kilisenin son durumunun içler acısı olduğunu belirtti. Şunları söyledi: "Biz, burayı defalarca korumak istedik ama kış aylarında köy ıssız olduğu için defineciler rahat kazı yapma imkanı buluyor. Kilise yıllara meydan okuyordu. Ancak definecilerin kazıları sonunda harabeye döndü."
Kilise, doğu-batı doğrultusunda bazilikal planlı, tek apsisli, tek nefli ve beşik çatılıdır. Kesme taş, moloz taş malzemeli yapıda yer yer tuğla malzemeye de rastlanır.
Kilise, doğu-batı doğrultusunda bazilikal planlı, tek apsisli, tek nefli ve beşik çatılıdır. Kesme taş, moloz taş malzemeli yapıda yer yer tuğla malzemeye de rastlanır.