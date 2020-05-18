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    • Yaşam
    • 18.05.2020 Gazete
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    Dört yıl önceki da oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü silahla öldürdü

    ’da bir baba, 4 yıl önce trafik sında oğlunun ölümüne neden olan kişiyi katletti... Araçtan inen saldırgan, dehşet saçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    İnti'kan'!
    Trafik sında oğlunu kaybeden baba, elini kana buladı. Olay dün 'da yaşandı. Mustafa Ilgın, 4 yıl önce meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki oğlu Süleyman Ilgın'ın ölümüne neden olan Hakan İşgüzar'ın otomobiline arkadan çarptı. Araçtan inip ardı ardına tetiğe bastı. Kanlar içinde yere yığılan İşgüzar kurtarılamadı. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Cinayeti itiraf eden Ilgın, İşgüzar'ı 35 gün önce tesadüfen görüp takip etmeye başladığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



    Araçtan inen saldırgan, dehşet saçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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