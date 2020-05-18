Antalya'da PTT dağıtıcısı Uğur Teyman 3 gündür kayıp
Antalya'da PTT dağıtıcısı Uğur Teyman (30), 15 Mayıs'ta ortadan kayboldu. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet güçleri, genç adamı her yerde arıyor. Ağabey İsmail Teyman, "Kardeşimin hiçbir sorunu yoktu, endişeliyiz" diye konuştu.
Antalya'da PTT dağıtıcısı Uğur Teyman (30), 15 Mayıs'ta ortadan kayboldu. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet güçleri, genç adamı her yerde arıyor. Ağabey İsmail Teyman, "Kardeşimin hiçbir sorunu yoktu, endişeliyiz" diye konuştu.