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    • Yaşam
    • 18.05.2020 Gazete
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    Antalya'da PTT dağıtıcısı Uğur Teyman 3 gündür kayıp

    Antalya'da PTT dağıtıcısı Uğur Teyman (30), 15 Mayıs'ta ortadan kayboldu. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet güçleri, genç adamı her yerde arıyor. Ağabey İsmail Teyman, "Kardeşimin hiçbir sorunu yoktu, endişeliyiz" diye konuştu.

    3 gündür kayıp
    Antalya'da PTT dağıtıcısı Uğur Teyman (30), 15 Mayıs'ta ortadan kayboldu. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet güçleri, genç adamı her yerde arıyor. Ağabey İsmail Teyman, "Kardeşimin hiçbir sorunu yoktu, endişeliyiz" diye konuştu.
    Haberler Yaşam Antalya'da PTT dağıtıcısı Uğur Teyman 3 gündür kayıp
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