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    • Yaşam
    • 17.05.2020 Gazete
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    ürettiği yürüteçler ile felçli hayvanları 'ayağa kaldırdı'

    'da yaşayan 60 yaşındaki mücevher ustası , felçli ya da yürüyemeyen kedi ve köpekler için yürüteçler üretip, ücretsiz dağıtarak onları hayata döndürüyor.

    Ellerine sağlık!
    İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki , zümrüt, pırlanta, yakut, safir, elmas gibi değerli taşlardan mücevherler yapıyor. Mesleğe 1974 senesinde çırak olarak 'da başlayan Kuyumcuoğlu, el hünerini sadece değerli taşlar için değil, felçli hayvanları hayata bağlamak için de kullanıyor.



    Felçli sokak hayvanları için yürüteçler yapan Kuyumcuoğlu, yüzlerce engelli hayvanı "ayağa kaldırmayı" başardı.



    Mücevher ustası, "Bu anlamlı mücadelemi devam ettirmek istiyorum" dedi.
    Haberler Yaşam Agop Kuyumcuoğlu ürettiği yürüteçler ile felçli hayvanları 'ayağa kaldırdı'
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