İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki Agop Kuyumcuoğlu, zümrüt, pırlanta, yakut, safir, elmas gibi değerli taşlardan mücevherler yapıyor. Mesleğe 1974 senesinde çırak olarak Kapalıçarşı'da başlayan Kuyumcuoğlu, el hünerini sadece değerli taşlar için değil, felçli hayvanları hayata bağlamak için de kullanıyor.
Felçli sokak hayvanları için yürüteçler yapan Kuyumcuoğlu, yüzlerce engelli hayvanı "ayağa kaldırmayı" başardı.
Mücevher ustası, "Bu anlamlı mücadelemi devam ettirmek istiyorum" dedi.
Felçli sokak hayvanları için yürüteçler yapan Kuyumcuoğlu, yüzlerce engelli hayvanı "ayağa kaldırmayı" başardı.
Mücevher ustası, "Bu anlamlı mücadelemi devam ettirmek istiyorum" dedi.