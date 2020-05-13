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    • Yaşam
    • 13.05.2020 Gazete
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    ’yı zarara uğrattı, 291 vatandaşın gözünde hasar kaldı!

    , iki hastadan birine gereksiz tedavi uyguladı. ’yı yaklaşık 6 milyon lira zarara uğrattı. 291 vatandaşın gözünde ise hasar kaldı.

    Gözünüz çıksın!
    İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan , skandal bir olaya imza attı. Hastane yönetimi, "Genel göz taraması ve kampanya var" yalanını ortaya attı. Bu sözde sloganla birçok kişiye, göz polikliniğinde muayene yapıldı. Her iki kişiden birisine ise bilgisi ve rızası dışında lazer işlem uygulandı. Ancak çok sayıda vatandaşın gözünde hasar kaldı. Yüzlerce mağdur, savcılığa şikayet yağdırdı. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı. Hastanenin tedaviyi kabul etmeyen hastalara, yapmadıkları tedavileri yapmış gibi göstererek 'ya fatura edip, 5 milyon 822 bin 514 lira haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

    'BEN KUYUMCUYUM'
    Hastane yöneticisi Seçim Öztürk, "Ortaokul mezunuyum. Asıl mesleğim kuyumculuktur. Doktorların yaptığı işlemler hakkında bilgi sahibi değilim" ifadelerini kullandı. Savcılık, hastane hakkında iddianame hazırladı. SGK'nın da müşteki olarak yer aldığı dava, 'nde görülecek.

    DİLEK YAMAN



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