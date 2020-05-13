İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Özel Avrupa Şafak Hastanesi, skandal bir olaya imza attı. Hastane yönetimi, "Genel göz taraması ve kampanya var" yalanını ortaya attı. Bu sözde sloganla birçok kişiye, göz polikliniğinde muayene yapıldı. Her iki kişiden birisine ise bilgisi ve rızası dışında lazer işlem uygulandı. Ancak çok sayıda vatandaşın gözünde hasar kaldı. Yüzlerce mağdur, savcılığa şikayet yağdırdı. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı. Hastanenin tedaviyi kabul etmeyen hastalara, yapmadıkları tedavileri yapmış gibi göstererek SGK'ya fatura edip, 5 milyon 822 bin 514 lira haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.
'BEN KUYUMCUYUM'
Hastane yöneticisi Seçim Öztürk, "Ortaokul mezunuyum. Asıl mesleğim kuyumculuktur. Doktorların yaptığı işlemler hakkında bilgi sahibi değilim" ifadelerini kullandı. Savcılık, hastane hakkında iddianame hazırladı. SGK'nın da müşteki olarak yer aldığı dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
DİLEK YAMAN
'BEN KUYUMCUYUM'
Hastane yöneticisi Seçim Öztürk, "Ortaokul mezunuyum. Asıl mesleğim kuyumculuktur. Doktorların yaptığı işlemler hakkında bilgi sahibi değilim" ifadelerini kullandı. Savcılık, hastane hakkında iddianame hazırladı. SGK'nın da müşteki olarak yer aldığı dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
DİLEK YAMAN