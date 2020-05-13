Çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti. Olay Nisan'da Ankara'da meydana geldi. Emniyet müdür yardımcısı F.E. ve komiser Z.Y., iddiaya göre, çiftlik evi kiraladı.

Organizatör Fatih T. ile irtibata geçti. Fatih T., yanına bir grup yabancı uyruklu kadını da alarak, eve gitti. Coronavirüs salgınına rağmen parti düzenlenirken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıp, müzik eşliğinde dans edildi, alkol alındı. Organizatör, alkolün de etkisiyle instagram hesabından canlı yayın yaptı. Diğer polisler, durumu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a aktardı. İkilinin, görev yeri değişti.