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    • Yaşam
    • 13.05.2020 Gazete
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    Görevimiz ! 'da nde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti

    nde yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti. Olay Nisan'da 'da meydana geldi. Emniyet müdür yardımcısı F.E. ve komiser Z.Y., iddiaya göre, çiftlik evi kiraladı.

    Görevimiz parti!

    Çiftlik evinde yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti. Olay Nisan'da 'da meydana geldi. Emniyet müdür yardımcısı F.E. ve komiser Z.Y., iddiaya göre, kiraladı.

    Organizatör Fatih T. ile irtibata geçti. Fatih T., yanına bir grup yabancı uyruklu kadını da alarak, eve gitti. Coronavirüs salgınına rağmen parti düzenlenirken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıp, müzik eşliğinde dans edildi, alkol alındı. Organizatör, alkolün de etkisiyle instagram hesabından canlı yayın yaptı. Diğer ler, durumu Ankara Servet Yılmaz'a aktardı. İkilinin, görev yeri değişti.

    Haberler Yaşam Görevimiz parti! Ankara'da çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti
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