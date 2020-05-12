Manisa'da Kadir Uslu, eşi Nazife Uslu ile birlikte oğulları Halil İbrahim Uslu'yu evlendirmek için Azerbaycan'a gitti. Ancak olmadı. Çift, memleketlerine geri dönerken otobüsteki muavin ile tanıştı. Yeni bir umutla bin 800 kilometre yol giderek soluğu Ağrı'da aldı. Burada evlilik vaadiyle aileden, altın ve nakit para olarak toplamda 45 bin lira alan şahıslar sırra kadem bastı. Anne Nazife Uslu, "Hem paramızdan hem de hayalimizden olduk. İnsan içine çıkacak yüzümüz kalmadı. Bir an önce yakalanmalarını istiyoruz" diye konuştu.