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    • Yaşam
    • 12.05.2020 Gazete
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    Olaya gelin! Oğullarını evlendirmek isteyen lı aile bin 800 kilometre yol giderek dolandırıldı

    'da Kadir Uslu, eşi ile birlikte oğulları Halil 'yu evlendirmek için 'a gitti. Ancak olmadı. Çift, memleketlerine geri dönerken otobüsteki muavin ile tanıştı. Yeni bir umutla bin 800 kilometre yol giderek soluğu 'da aldı. Burada evlilik vaadiyle aileden, altın ve nakit para olarak toplamda 45 bin lira alan şahıslar sırra kadem bastı.

    Olaya gelin!

    Manisa'da Kadir Uslu, eşi ile birlikte oğulları Halil 'yu evlendirmek için 'a gitti. Ancak olmadı. Çift, memleketlerine geri dönerken otobüsteki muavin ile tanıştı. Yeni bir umutla bin 800 kilometre yol giderek soluğu 'da aldı. Burada evlilik vaadiyle aileden, altın ve nakit para olarak toplamda 45 bin lira alan şahıslar sırra kadem bastı. Anne Nazife Uslu, "Hem paramızdan hem de hayalimizden olduk. İnsan içine çıkacak yüzümüz kalmadı. Bir an önce yakalanmalarını istiyoruz" diye konuştu.

    Haberler Yaşam Olaya gelin! Oğullarını evlendirmek isteyen Manisalı aile bin 800 kilometre yol giderek dolandırıldı
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