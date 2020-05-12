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    • Yaşam
    • 12.05.2020 Gazete
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    Eşini dövüp sosyal medyada paylaştı! 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı...

    'de boşanma aşamasında olduğu eşini inşaat halindeki boş bir binaya götürerek darp eden ve bu anları kaydederek sosyal medya hesabında paylaşan Eray D. hakkında, “Basit yaralama”, “Sesli, görüntülü ileti ile hakaret”, “Eşe karşı kasten yaralama”, “Kişiyi hürriyetten yoksun kılma”, “Tehdit” suçlarından toplam 21 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Dayağa 21 yıl!
    Tarihler 22 Ocak 2020'yi gösterdiğinde 'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Eray D. boşanma aşamasında olduğu eşi R.S'yi, inşaat halindeki boş bir binaya götürerek dövmeye başladı. Dehşet anlarını da cep telefonunun kamerasıyla çekip, sosyal medyada paylaştı. Olayın ardından da yakalanarak tutuklandı. Eray D. hakkında, "Basit yaralama", "Sesli, görüntülü ileti ile hakaret", "Eşe karşı kasten yaralama", "Kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "Tehdit" suçlarından toplam 21 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu 2. 'nin iddianameyi kabul ettiği açıklandı.




    Zorba koca, yakın bir tarihte hakim karşısına çıkacak.
    Haberler Yaşam Eşini dövüp sosyal medyada paylaştı! 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı...
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