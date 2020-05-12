Eşini dövüp sosyal medyada paylaştı! 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı...

Tarihler 22 Ocak 2020'yi gösterdiğinde İstanbul Sancaktepe'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Eray D. boşanma aşamasında olduğu eşi R.S'yi, inşaat halindeki boş bir binaya götürerek dövmeye başladı. Dehşet anlarını da cep telefonunun kamerasıyla çekip, sosyal medyada paylaştı. Olayın ardından da yakalanarak tutuklandı. Eray D. hakkında, "Basit yaralama", "Sesli, görüntülü ileti ile hakaret", "Eşe karşı kasten yaralama", "Kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "Tehdit" suçlarından toplam 21 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul ettiği açıklandı.
Zorba koca, yakın bir tarihte hakim karşısına çıkacak.
Zorba koca, yakın bir tarihte hakim karşısına çıkacak.