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    • Yaşam
    • 11.05.2020 Gazete
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    O bir dahi! Matematikte rakip tanımıyor...

    'de (43), mesleğinden vazgeçip hayatını , aynı zamanda hiperaktivite bozukluğuna sahip oğlu Osman'ın tedavisine ve eğitimine adadı. 17 yaşındaki genç ise 'na seçilerek annesin emeklerini boşa çıkarmadı.

    O bir dahi
    İzmir'de (43), mesleğinden vazgeçip hayatını , aynı zamanda hiperaktivite bozukluğuna sahip oğlu Osman'ın tedavisine ve eğitimine adadı. 17 yaşındaki genç ise 'na seçilerek annesin emeklerini boşa çıkarmadı. Son olarak Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi olan Osman, "Ona yeni armağanlar vermek ve mühendis olmak istiyorum" dedi.

    Dahi genç, 810 matematikçiyi solladı. Dünya birincisi olmayı başardı.
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