O bir dahi! Matematikte rakip tanımıyor...

İzmir'de Songül Gülen (43), mesleğinden vazgeçip hayatını üstün zekalı, aynı zamanda hiperaktivite bozukluğuna sahip oğlu Osman'ın tedavisine ve eğitimine adadı. 17 yaşındaki genç ise Türk Matematik Milli Takımı'na seçilerek annesin emeklerini boşa çıkarmadı. Son olarak Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi olan Osman, "Ona yeni armağanlar vermek ve mühendis olmak istiyorum" dedi.
Dahi genç, 810 matematikçiyi solladı. Dünya birincisi olmayı başardı.
Dahi genç, 810 matematikçiyi solladı. Dünya birincisi olmayı başardı.