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    • Yaşam
    • 10.05.2020 Gazete
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    Nefes borusunun yüzde 95'ini tıkayan tümörden ameliyatla kurtuldu

    İki çocuk annesi ’a astım teşhisi konuldu. Nefes borusundaki tümör nedeniyle sıkıntı çektiği anlaşılan genç kadın, ameliyatla sağlığına kavuştu...

    Nefes aldı!
    Eskişehir'de 36 yaşındaki , 2 yıl önce nefes darlığı yaşamaya başladı. Astım teşhisi konuldu. Astım ilaçları kullanmaya başlayan Karaman, zamanla merdiven çıkamaz hale geldi. Bu kez tomografisi çekildi. Çıkan sonuç herkesi şaşkınlığa düşürdü. Nefes borusunun yüzde 95'ini tıkayan ve tiroid bezinin sağ yarısını da içine alan 3 santimetrelik tümör tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Karaman, sağlığına kavuştu. Genç kadın, "3.5 yaşında bir oğlum var. Onu kucağımda dahi taşıyamıyordum. Nefes borumda tümör olduğunu ilk duyduğumda çok şaşırdım" dedi.
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