Nefes borusunun yüzde 95'ini tıkayan tümörden ameliyatla kurtuldu

Eskişehir'de 36 yaşındaki Hilal Karaman, 2 yıl önce nefes darlığı yaşamaya başladı. Astım teşhisi konuldu. Astım ilaçları kullanmaya başlayan Karaman, zamanla merdiven çıkamaz hale geldi. Bu kez tomografisi çekildi. Çıkan sonuç herkesi şaşkınlığa düşürdü. Nefes borusunun yüzde 95'ini tıkayan ve tiroid bezinin sağ yarısını da içine alan 3 santimetrelik tümör tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Karaman, sağlığına kavuştu. Genç kadın, "3.5 yaşında bir oğlum var. Onu kucağımda dahi taşıyamıyordum. Nefes borumda tümör olduğunu ilk duyduğumda çok şaşırdım" dedi.