Esenyurt'ta polis denetimine takılan fırıncının motosikleti çalıntı çıktı
İstanbul Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan trafik denetimine takılan bir fırıncının kullandığı motosiklet çalıntı çıktı. Sürücü gözyaşlarını tutamadı. Araç, denetim noktasına gelen çekici ile otoparka götürüldü.
İstanbul Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan trafik denetimine takılan bir fırıncının kullandığı motosiklet çalıntı çıktı. Sürücü gözyaşlarını tutamadı. Araç, denetim noktasına gelen çekici ile otoparka götürüldü.