Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Esenyurt'ta polis denetimine takılan fırıncının motosikleti çalıntı çıktı

    İstanbul Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan trafik denetimine takılan bir fırıncının kullandığı motosiklet çalıntı çıktı. Sürücü gözyaşlarını tutamadı. Araç, denetim noktasına gelen çekici ile otoparka götürüldü.

    Acı gerçekler!
    İstanbul Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan trafik denetimine takılan bir fırıncının kullandığı motosiklet çalıntı çıktı. Sürücü gözyaşlarını tutamadı. Araç, denetim noktasına gelen çekici ile otoparka götürüldü.
    Haberler Yaşam Esenyurt'ta polis denetimine takılan fırıncının motosikleti çalıntı çıktı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri