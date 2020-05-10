Esenyurt'ta polis denetimine takılan fırıncının motosikleti çalıntı çıktı

Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan trafik denetimine takılan bir fırıncının kullandığı motosiklet çalıntı çıktı. Sürücü gözyaşlarını tutamadı. Araç, denetim noktasına gelen çekici ile otoparka götürüldü.