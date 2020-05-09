Dünyadaki en değerli varlık annelerimiz için çok özel ve anlamlı bir gün olan Anneler Günü geldi çattı. 2020 yılı Anneler Günü'nde uzakta olan ya da koronavirüs salgınından ötürü annelerinden uzak olan binlerce kişi kısa, güzel, uzun ve anlamlı Anneler Günü mesajları ve sözleri hakkında araştırma yapıyor. Annelerinize gönderebileceğiniz birbirinden güzel Anneler Günü mesajlarını sizin için derledik.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

-Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

-Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun ANNECİĞİM.

-Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.