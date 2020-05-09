İzmit'te avukat Ezgi Ulugün (33) ile İhsan Kaan Ş, 2012'de dünyaevine girdi. 2017'de ise şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik sona erdi. Boşanma sonrası eski eşinden fiziksel ve psikolojik işkence gördüğünü iddia eden genç kadın, defalarca savcılığa gitti. Hakkında çeşitli suçlardan 48 ayrı soruşturma ve dava açılan İhsan Kaan Ş, 3 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Eski eşi tarafından öldürülme korkusuyla yaşadığını ifade eden Ulugün yardım istedi.

48 DOSYASI VAR

14 Ağustos 2019'da eşinin bıçak zoruyla kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu da belirten Ulugün, "Eski eşim hakkında 48 soruşturma dosyası var. Dolayısıyla bu şahsın suça eğilimi çok açık bir şekilde ortada.

Ben özellikle mesleğim gereği çok merak ediyorum bu zamana kadar bu kadar dosya varken uygulanmayan tutuklama tedbiri acaba ben öldükten sonra mı uygulanacak?" diyerek sitem etti.

Ezgi Ulugün, eski kocasının iki hafta önce kardeşine ateş ettiğini söyledi.