Adana'da emekli öğretmeni İbrahim Cebeci (66), dün evinin penceresine çıkıp, havaya ateş açtı. Elinde Türk bayrağı tutup, havaya ateş açan yaşlı adam, tüm çabalara rağmen ikna eylemini sonlandırmadı. Özel harekat polisleri, gizlice eve girip Cebeci'yi etkisiz hale getirdi. Pencere kenarında bıçak ve tüfek ile tabanca bulundu.
Cebeci, daha önce kamuflaj kıyafetler giyip, evinin karşısında bulunan ağaca çıkmış, dallardan baş aşağı sarkarak komando marşı söylemişti. 'Komando dede' olarak ünlenen Cebeci, "Ben bunu her zaman yapıyorum. Ağacı spor aleti haline getirdim. İyi bir sporcu olmak için böyle çalışmak gerek. Sağlığımı böyle koruyorum" demişti.
Cebeci, daha önce kamuflaj kıyafetler giyip, evinin karşısında bulunan ağaca çıkmış, dallardan baş aşağı sarkarak komando marşı söylemişti. 'Komando dede' olarak ünlenen Cebeci, "Ben bunu her zaman yapıyorum. Ağacı spor aleti haline getirdim. İyi bir sporcu olmak için böyle çalışmak gerek. Sağlığımı böyle koruyorum" demişti.