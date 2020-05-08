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    • Yaşam
    • 08.05.2020 Gazete
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    'da 'Komando dede' ortalığı birbirine kattı!

    'da askeri kamuflaj giyerek bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılıp, komando marşı okuduğu görüntüleriyle sosyal medyada yoğun ilgi gören Emekli Türkçe öğretmeni (66), evinin penceresinden rastgele havaya ateş açınca bölgeye sevk edilen polis ekiplerine direndi. Cebeci, uzun süren uğraşlar sonucu evinden alınarak, hastaneye götürüldü.

    Tehlikeli dede!
    Adana'da emekli öğretmeni (66), dün evinin penceresine çıkıp, havaya ateş açtı. Elinde Türk bayrağı tutup, havaya ateş açan yaşlı adam, tüm çabalara rağmen ikna eylemini sonlandırmadı. Özel harekat polisleri, gizlice eve girip Cebeci'yi etkisiz hale getirdi. Pencere kenarında bıçak ve tüfek ile tabanca bulundu.



    Cebeci, daha önce kamuflaj kıyafetler giyip, evinin karşısında bulunan ağaca çıkmış, dallardan baş aşağı sarkarak komando marşı söylemişti. 'Komando dede' olarak ünlenen Cebeci, "Ben bunu her zaman yapıyorum. Ağacı spor aleti haline getirdim. İyi bir sporcu olmak için böyle çalışmak gerek. Sağlığımı böyle koruyorum" demişti.

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