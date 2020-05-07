Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan, çocukluğundan beri polis olmak isteyen ve liseyi bitirdikten sonra 1968'de komşularının önerisiyle bir gazetedeki ilanı görerek başvuru yapan Fikriye Yavuz, henüz 18 yaşındayken hayaline ulaştı. Babası karşı çıksa da ağabeyinin desteğiyle Türkiye'nin ilk kadın trafik polisi olarak İstanbul caddelerinde göreve başlayan Yavuz, çeşitli şubelerde çalıştı, akademilerde ders verdi, başmüfettişlik yaptı ve 2009 yılında da emniyet müdürü olarak emekli oldu.
İki çocuk 3 torun sahibi 71 yaşındaki Yavuz, ilginç hikayesinin detayını da anlattı. Fikriye Yavuz, "O günlerde çok heyecanlıydım. Kadın polis alınıp alınmadığıyla ilgili telgraf çekmiştim. Bana cevap gelmiş fakat babam onu saklamış. Ağabeyim, 'telgrafın cevabı geldi, babamı bir yokla' dedi. Babama rica ettim, çok istediğimi söyledim en son beni kıramadı. Ağabeyimle İstanbul'un yolunu tuttuk. Ne özel günlerdi" dedi.
Fikriye Yavuz, ilk günler büyük heyecan yaşadığını söyledi.
Yavuz, "Mesleğimle hep gurur duydum" dedi.