



Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan, çocukluğundan beri polis olmak isteyen ve liseyi bitirdikten sonra 1968'de komşularının önerisiyle bir gazetedeki ilanı görerek başvuru yapan Fikriye Yavuz, henüz 18 yaşındayken hayaline ulaştı. Babası karşı çıksa da ağabeyinin desteğiyle Türkiye'nin ilk kadın trafik polisi olarak İstanbul caddelerinde göreve başlayan Yavuz, çeşitli şubelerde çalıştı, akademilerde ders verdi, başmüfettişlik yaptı ve 2009 yılında da emniyet müdürü olarak emekli oldu.