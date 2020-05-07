Kök hücre ile iyileşti

'nde Coronavirüs tedavisi gören 57 yaşındaki, yoğun bakım sürecini kök hücre tedavisi ile atlatarak sağlına kavuştu. Kızının Coronavirüs olması sonrasında kendisine yapılan testin de pozitif çıkması üzerine tedavi altına alınan Sarıtaş, zorlu bir süreçten geçti. Yoğun bakımda zaman zaman durumu ağırlaşan ve nefes almakta zorlanan Sarıtaş, ilaç tedavisine de ilk etapta cevap vermedi. Solunum yetersizliği nedeniyle makineye bağlı olan Sarıtaş'ın tedavi sürecinde mutlu sona kök hücre tedavisi ile ulaşıldı. Sarıtaş, normal servise alındı. Şu anda sağlık durumu iyi olan Sarıtaş, hayata tutunmasında emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.'da Selahattin Tatlı (34) ve Ahmet Araca (40) Coronavirüs'ü yenenler arasına katıldı. 17 Nisan günü Kuveyt'ten getirildikten sonra karantinaya alındıkları yurtta rahatsızlanan Tatlı ve Araca, Burdur Devlet Hastanesi'nden alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Tatlı ve Araca, ambulansla karantinada kaldıkları Fereli Sinan Efendi Yurdu'na götürüldü.