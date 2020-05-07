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    • Yaşam
    • 07.05.2020 Gazete
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    'de 92 yaşındaki Coronavirüs'ü yendi

    92 yaşındaki , Coronavirüs’ü yendi, taburcu oldu, ‘Hastalık bizden korksun, biz hastalıktan değil. İnandım, yendim’ açıklamasında bulundu.

    Yaman çıktı
    İzmir'de 92 yaşındaki 'a, 14 Nisan'da ateş ve öksürük şikayetleri ile başvurduğu özel hastanede Covid-19 teşhisi konuldu. Hemen tedavi altına alınan Adıyaman, virüsü yendi. Alkışlar eşliğinde taburcu edilen Adıyaman, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Hastalık bizden korksun, biz hastalıktan değil. 92 yaşındayım, ben hallettim. İnandım, yendim. Çok şükür sağ salim evime gidiyorum" dedi.



    'DOLU DOLU YAŞADIM'
    Ateş ve öksürük şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu anlatan Adıyaman, şöyle konuştu: "Teşhis konulduğunda tabii ki panik oldum. Bu ölüm korkusu değildi. Ben dolu dolu yaşadım ama bu hastalığın ızdırabı var. Önce inanmak, kabullenmek istemedim ama çok şükür el birliği ile başardık. Bana çok titiz davrandılar. Hekimlerimize, 'ye emek veren bütün yetkililere, canla başla çalışan sağlık ekiplerine, bizim için uykusuz kalan herkese minnet borcum var. Evime döndüğümde Allah'tan sağlık, emeği geçenlere ve tüm ülkeye huzur dileyeceğim."

    CEYHAN TORLAK
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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