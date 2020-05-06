Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    ve ’da kumarbazlara baskın yapıldı.

    'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri, kumar oynatılan villaya dün baskın yaptı. Bir kadın dolabın içinde saklanırken yakalandı. Toplamda 12 şüpheliye 52 bin 275 TL ceza yazıldı. S.D. isimli şüpheliye ise yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.

    Dolaba saklandı
    İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri, kumar oynatılan villaya dün baskın yaptı. Bir kadın dolabın içinde saklanırken yakalandı. Toplamda 12 şüpheliye 52 bin 275 TL ceza yazıldı. S.D. isimli şüpheliye ise yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.



    AĞACA ÇIKTI
    'da da polis, kumar oynanan iki işyerine baskın düzenledi. Yakalanmamak için ağaca çıkan bir kişi, güçlükle aşağıya indirildi. 34 kişiye 107 bin 100 lira ceza kesildi. Kumar oynayan 8 kişi ise ayrıca toplam 9 bin 800 lira ceza yedi.

    Haberler Yaşam İzmir ve Bursa’da kumarbazlara baskın yapıldı.
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri