İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri, kumar oynatılan villaya dün baskın yaptı. Bir kadın dolabın içinde saklanırken yakalandı. Toplamda 12 şüpheliye 52 bin 275 TL ceza yazıldı. S.D. isimli şüpheliye ise yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.
AĞACA ÇIKTI
Bursa'da da polis, kumar oynanan iki işyerine baskın düzenledi. Yakalanmamak için ağaca çıkan bir kişi, güçlükle aşağıya indirildi. 34 kişiye 107 bin 100 lira ceza kesildi. Kumar oynayan 8 kişi ise ayrıca toplam 9 bin 800 lira ceza yedi.
AĞACA ÇIKTI
Bursa'da da polis, kumar oynanan iki işyerine baskın düzenledi. Yakalanmamak için ağaca çıkan bir kişi, güçlükle aşağıya indirildi. 34 kişiye 107 bin 100 lira ceza kesildi. Kumar oynayan 8 kişi ise ayrıca toplam 9 bin 800 lira ceza yedi.