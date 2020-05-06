Antalya'da babasını iş yerinde ölü bulan genç kadın gözyaşlarına boğuldu

dün yürekleriyakan bir olayyaşandı. Semra Öztürk,kendilerinden ayrıyaşayan babası SüleymanÖztürk'ü (64) aradı.Ancak ulaşamadı. Paniğekapıldı. Soluğu babasınınboyacı dükkanında aldı.Komşuların da yardımıylaişyerinin kapısı kırıldı.Genç kadın, babasının hareketsiz yattığını görünce şoka uğradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından işyerine giden sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini saptadı. Polis ise özel kıyafetlerini giyerek işyeri içinde inceleme yaptı. Daha sonra Öztürk'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Semra Öztürk, işyerinin önünde oturduğu kanepede acı acı ağladı.