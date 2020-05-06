Antalya'da babasını iş yerinde ölü bulan genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da dün yürekleri yakan bir olay yaşandı. Semra Öztürk, kendilerinden ayrı yaşayan babası Süleyman Öztürk'ü (64) aradı. Ancak ulaşamadı. Paniğe kapıldı. Soluğu babasının boyacı dükkanında aldı. Komşuların da yardımıyla işyerinin kapısı kırıldı.
ÖZEL KIYAFETLE İNCELEME
Genç kadın, babasının hareketsiz yattığını görünce şoka uğradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından işyerine giden sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini saptadı. Polis ise özel kıyafetlerini giyerek işyeri içinde inceleme yaptı. Daha sonra Öztürk'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Semra Öztürk, işyerinin önünde oturduğu kanepede acı acı ağladı. Polis ekipleri, genç kadını teselli etmeye çalıştı.
ÖZEL KIYAFETLE İNCELEME
Genç kadın, babasının hareketsiz yattığını görünce şoka uğradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından işyerine giden sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini saptadı. Polis ise özel kıyafetlerini giyerek işyeri içinde inceleme yaptı. Daha sonra Öztürk'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Semra Öztürk, işyerinin önünde oturduğu kanepede acı acı ağladı. Polis ekipleri, genç kadını teselli etmeye çalıştı.