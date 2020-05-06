Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Antalya'da babasını iş yerinde ölü bulan genç kadın gözyaşlarına boğuldu

    Antalya'da oto boyama ustası Süleyman Öztürk (64), ailesinden ayrı yaşadığı iş yerinde, kızı Semra Öztürk tarafından ölü bulundu. Öztürk, gözyaşları içinde cenaze işlemlerini yapan polisleri izledi.

    Baba acı
    Antalya'da dün yürekleri yakan bir olay yaşandı. Semra Öztürk, kendilerinden ayrı yaşayan babası Süleyman Öztürk'ü (64) aradı. Ancak ulaşamadı. Paniğe kapıldı. Soluğu babasının boyacı dükkanında aldı. Komşuların da yardımıyla işyerinin kapısı kırıldı.

    ÖZEL KIYAFETLE İNCELEME
    Genç kadın, babasının hareketsiz yattığını görünce şoka uğradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından işyerine giden sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini saptadı. Polis ise özel kıyafetlerini giyerek işyeri içinde inceleme yaptı. Daha sonra Öztürk'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



    Semra Öztürk, işyerinin önünde oturduğu kanepede acı acı ağladı. Polis ekipleri, genç kadını teselli etmeye çalıştı.

    Haberler Yaşam Antalya'da babasını iş yerinde ölü bulan genç kadın gözyaşlarına boğuldu
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri