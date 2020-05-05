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    • Yaşam
    • 05.05.2020 Gazete
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    Ünlü Manken Simge Tertemiz’in babası Metin Tertemiz hayatını kaybetti

    Manken Simge ile modacı kardeşi Eylem Tertemiz'in İskenderun'da liman acenteciliği yapan babası Metin Tertemiz, dün 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan düştü. Vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Baba acı
    Manken Simge ile modacı kardeşi Eylem Tertemiz'in İskenderun'da liman acenteciliği yapan babası Metin Tertemiz, dün 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan düştü. Vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.




    Simge Tertemiz, babasıyla fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve şunları yazdı: "Canım babam, çınarım, Hakk'ın rahmetine kavuştun melek oldun. Acımız tarifsiz, gidişin çok erken oldu. Sana gelişimiz çok çaresiz. Hakkını helal et babam. Hakkını helal et. Yüce Rabbimin rahmeti üzerine olsun, mekanın cennet olsun. Seni sonsuza dek seviyorum."
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