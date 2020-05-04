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    • Yaşam
    • 04.05.2020 Gazete
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    Yağmurda ıslanan yaralıya şemsiye açtı

    ’de bir vatandaş, yağmurda ıslanan yaralıya şemsiye açtı. İşte Takvim Gazetesi’nin 4 Mayıs 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

    İlk yardım!
    İzmir dün T.B yönetimindeki kamyonla Harun Çavdar'ın (26) kullandığı motosiklet, çarpıştı. Kazada sürücü Çavdar ile arkasındaki Mehmet Ali Yılmaz (26) yaralandı. Kamyon sürücüsü kaza yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Çavdar kurtarılamadı.

    HAYATI TEHLİKESİ YOK
    Evinin balkonundan kazayı gören Nevzat Yılmaz, kaldırımda ambulans bekleyen yaralı Mehmet Ali Yılmaz'ın yağmurda ıslandığını görünce şemsiyesi açtı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Sürücü ise yakalandı.



    KATİL, ÖLÜ BULUNDU
    Rize'nin Pazar İlçesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle muhtar Osman (51) ve eşi Bahriye Dalyanoğlu'nun (50) vurularak öldürüldüğü olayda ağır yaralanan Şerife Dalyanoğlu (45) da kurtarılamadı. Üç akrabasını öldüren Hasan Dalyanoğlu'nun (47) ise dün cansız bedenine ulaşıldı. Dalyanoğlu'nun intihar ettiği düşünülüyor.




    TOKAT ATTI SOKAKTA KALDI
    Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, şizofreni hastası Zafer Leylek, kendisini evde istemediğini ileri sürdüğü yengesine tokat attı. Mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı aldı. Gidecek yeri olmayınca da sokakta kaldı. Adapazarı Yenicamii'nin arka kısmında sedirlerin üzerinde yatıp kalkmaya başladı.

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