Yağmurda ıslanan yaralıya şemsiye açtı

dün T.B yönetimindeki kamyonla Harun Çavdar'ın (26) kullandığı motosiklet, çarpıştı. Kazada sürücü Çavdar ile arkasındaki Mehmet Ali Yılmaz (26) yaralandı. Kamyon sürücüsü kaza yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Çavdar kurtarılamadı.Evinin balkonundan kazayı gören Nevzat Yılmaz, kaldırımda ambulans bekleyen yaralı Mehmet Ali Yılmaz'ın yağmurda ıslandığını görünce şemsiyesi açtı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Sürücü ise yakalandı.Pazar İlçesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle muhtar Osman (51) ve eşi Bahriye Dalyanoğlu'nun (50) vurularak öldürüldüğü olayda ağır yaralanan Şerife Dalyanoğlu (45) da kurtarılamadı. Üç akrabasını öldüren Hasan Dalyanoğlu'nun (47) ise dün cansız bedenine ulaşıldı. Dalyanoğlu'nun intihar ettiği düşünülüyor.Arifiye ilçesinde, şizofreni hastası Zafer Leylek, kendisini evde istemediğini ileri sürdüğü yengesine tokat attı. Mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı aldı. Gidecek yeri olmayınca da sokakta kaldı. Adapazarı Yenicamii'nin arka kısmında sedirlerin üzerinde yatıp kalkmaya başladı.