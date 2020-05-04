Genci-yaşlısı Coronavirüs'ü yenenlerin sayısı hızla artıyor. Bu durum hastalara da umut veriyor...

TRABZON:

Coronavirüs'e yakalanan 80 yaşındaki Emine Köse ve 63 yaşındaki gelini Ayşe Köse, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi. Ayşe Köse, "Bizleri tekrar sağlığımıza kavuşturan tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun, onlarla gurur duyuyoruz" dedi. Kayınvalide ve gelini evlerinde 14 gün boyunca karantinada kalacak.

KASTAMONU:

Coronavirüs'ü yenen 89 yaşındaki Hüseyin Aktaş'ın tedavisi tamamlandı. Aktaş, "Bomba gibiyim" dedi.

EDİRNE: Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Şevket Hüseyin Akpınar, virüsü yenmeyi başaranlardan... Akpınar meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

ANTALYA: Esnaf Sefa Gülmez de virüsü yendi, "Zorlu bir süreçti. 12 kilo verdim" dedi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR

