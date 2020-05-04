Minik Ünzile için 45 bin liraya ihtiyaç var

Söke'de oturan Serdal (37) ve Yeter Özçelik (34) çiftinin 2.5 yaşındaki kızları Ünzile, bir süre önce sağ gözünden rahatsızlandı. Üniversite hastanesine kaldırıldı. Göz kanserine yakalandığı anlaşıldı. Doktorların yönlendirmesiyle 30 Nisan'da İstanbul'daki özel bir hastaneye yollandı. Daha sonra burada ameliyatla sağ gözü alındı. Seyyar tesisatçılık yapan Serdal Özçelik, kızının tedavisinin 1.5 ay daha süreceğini ve bugün taburcu olmak için 32 bin liraya ihtiyaç duyduklarını anlattı.Hayırseverlere seslenen adam, "Kızıma protez göz takılacak. Bunun için de toplam 13 bin lira gibi bir paraya ihtiyaç var. Ancak, benim bu paraları karşılayabilecek maddi gücüm yok. Coronavirüs salgını ve kızımın rahatsızlığı nedeniyle son bir aydır zaten çalışamıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Yardım bekliyoruz" dedi.Hastanede tedavi gören talihsiz yavru, protez göze kavuşmak istiyor.