Mersin 'de 28Nisan'da trafikte kavga çıktı. Estetisyen Feride K, kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K, trafikte baba ile kızının sopalı saldırısına uğradı. Dayak yiyen 3 kadın, polisin kapısını çaldı. Ekipler, zanlıların Ali G. ve kızı Fehime G. olduğunu saptadı. İkili gözaltına alındı. Tarafların ifadeleri ise dün ortaya çıktı. Feride K, olayı şöyle anlattı: "Bizi sıkıştırdılar. Işıklarda durunca da bize saldırdılar. 'Sizler kime çattığınızı bilmiyorsunuz' dediler."

Dilara K. de "Kadın, kapımı zorladı. Saçımı çekti. Ben de onun saçını çektim. Bir kişi elindeki sopayla başımıza vurdu. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Saldırgan Ali G. ise "Tahtayla hepsinin kafasına birer kez vurdum" dedi. Taraflar, serbest bırakıldı.